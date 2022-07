Ryan Gosling von seinem Aussehen als Ken begeistert

Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling (41) war nach eigenen Angaben sofort begeistert von seinem Aussehen als Ken im neuen “Barbie”-Film. Als er sich das erste Mal in der Rolle gesehen habe, habe er gedacht: “Endlich, endlich passiert es”, wie er nun dem Branchenmagazin “Variety” sagte. “Das hat sich mein ganzes Leben lang angebahnt.” Erste Bilder vom Filmset, die Gosling mit gebräunter Haut und platinblondem Haar zeigen, waren im Juni online veröffentlicht worden.

“Ich hatte das Gefühl, mich selbst zu sehen”, sagte Gosling weiter über seine Rolle. “Ich habe mich gesehen gefühlt. Und ich denke, viele Kens werden sich repräsentiert fühlen, wenn sie das sehen.” Er mache das “für die Kens dieser Welt”.

In dem Spielfilm um die weltberühmte Puppe spielt Gosling an der Seite von Hauptdarstellerin Margot Robbie (32). Zur Star-Besetzung gehören außerdem America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu und Komiker Will Ferrell. Als Regisseurin ist Greta Gerwig (38, “Little Women”, “Lady Bird”) an Bord.