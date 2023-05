Sänger Klaus Meine hört vor Konzerten verschiedene Songs

Scorpions-Sänger Klaus Meine lädt vor Konzerten Songs auf sein Tablet herunter, die er in der Garderobe abspielt. “Zum Beispiel das Neueste von Greta van Fleet, eine amerikanische Rockband, oder auch von Lana Del Rey, die mag ich sehr gern”, sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. “Dann habe ich aber schon Speaker in der Garderobe stehen, wo ich mir das mit guter Power reinziehen kann. Auch die Beatles sind dabei.”

Die “Fab Four” hätten “so viele geniale Songs geschrieben, die nichts von ihrer Kraft eingebüßt haben”, betonte der Sänger. Die Scorpions starteten im April ihre “Rock Believer”-Welttournee in Mittel- und Südamerika. Am 5. Mai erscheint mit “Scorpions – Colours of Rock” zudem eine Neuauflage von zwölf Alben der Band auf farbigem Vinyl.

Obwohl er aktuelle Musik auf das iPad lädt, ist Meine ein Vinyl-Liebhaber. “Ich habe zum Beispiel noch alte Stones-Platten und natürlich auch den ganzen Scorpions-Katalog. Es würde mir das Herz brechen, diese alten Schallplatten zu entsorgen”, sagte er. “Aber ich muss mir noch mal wieder einen neuen Plattenspieler zulegen, um dieses analoge Sound-Erlebnis auch genießen zu können. Meiner ist etwas in die Jahre gekommen.”