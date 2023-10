Sänger Peter Kraus plant mit 85 neue Tournee

Sänger Peter Kraus (84) hält sich mit Arbeit fit. “Ich habe einen neuen Leitspruch: ‘Ich lass’ den alten Mann nicht rein'”, sagte er der dpa. Statt ein beschauliches Pensionistendasein in seinem Haus in der Steiermark zu genießen, plant er an seinem 85. Geburtstag am 18. März ein Konzert in München und ab Oktober 2024 eine Serie von Auftritten. Auf seiner Homepage sind Konzerte am 7. April im Theater Akzent und am 9. November 2024 in der Wiener Stadthalle angekündigt.

Eigentlich hatte der seit den 1950er-Jahren aktive Rock ‘n’ Roller seiner Frau Ingrid versprochen, sich nach seiner sechsten Abschiedstournee in diesem Jahr endgültig vom Tourneeleben zu verabschieden. Warum es ihn doch wieder auf die Bühnen zieht? “Ein weiter gestecktes Ziel zu haben ist schon sehr wichtig, damit man frisch und jung bleibt”, sagt er. Alt zu sein sei nicht schrecklich: “Man muss sich einfach dagegen wehren.”

Der einst als “deutscher Elvis” bekannte Musiker plant für seine Geburtstagstournee aber keine Rock ‘n’ Roll- oder Schlager-Revue, sondern “klassisches Entertainment” im Stil seiner großen Idole Sammy Davis, Jr. und Frank Sinatra. “Es ist schon sehr gut, wenn man ein großes Spektrum hat”, sagt er über sein Repertoire.

Kraus besucht auch noch gerne Konzerte anderer Pop- und Jazz-Stars wie Rod Stewart oder Diana Krall. Und die Rolling Stones schätzt er nach wie vor. “Wenn die in einem kleineren Haus spielen würden, würde ich sofort hingehen”, sagt Kraus. “Aber Stadien sind nicht meine Welt. Das gehört zu den paar Kleinigkeiten, wo ich mir doch ein bisschen zu alt vorkomme”, lacht er.