Sänger von den Färöer-Inseln tritt beim ESC für Dänemark an

Der junge Färinger Reiley wird Dänemark in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Der 20-Jährige setzte sich am Samstagabend mit seinem Song “Breaking My Heart” beim dänischen ESC-Vorentscheid in Næstved gut 80 Kilometer südwestlich von Kopenhagen gegen sieben weitere Kandidaten durch.

Nach Angaben des Rundfunksenders DR ist Reiley damit der erste Künstler von den Färöer-Inseln überhaupt, der für Dänemark beim ESC an den Start geht. Die Inseln mit ihren knapp 54.000 Einwohnern liegen im Nordatlantik etwa auf halbem Weg zwischen der Nordspitze Schottlands und Island. Sie sind weitgehend autonom, gehören aber offiziell zum Königreich Dänemark.

Reiley heißt eigentlich Rani Petersen und stammt nach DR-Angaben aus der färöischen Hauptstadt Tórshavn. Er hat demnach vor allem auf TikTok Bekanntheit erlangt, wo ihm mehr als zehn Millionen Menschen folgen, viele davon aus Südkorea. Dänemark hat den ESC bisher dreimal gewonnen, zuletzt vor zehn Jahren mit Emmelie de Forest und ihrem Hit “Only Teardrops”.