Sänger von US-Band The Osmonds mit 72 Jahren gestorben

Von: APA/sda/afp

Wayne Osmond, Sänger der US-Großfamilien-Band The Osmonds, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Musiker habe einen “massiven Schlaganfall” erlitten, teilte sein Bruder Merrill Osmond am Donnerstag (Ortszeit) im Online-Netzwerk Facebook mit.

Darauf sei er in einem Krankenhaus in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah gestorben. Wayne Osmond war als viertes von neun Kindern einer Mormonen-Familie in Ogden in Utah aufgewachsen. In den 1950er Jahren sang er mit seinen Brüdern Alan, Merrill und Jay im Quartett.

1961 machten sie mit einem Auftritt im Disneyland auf sich aufmerksam und traten seitdem immer wieder im Fernsehen auf. Später stießen auch ihre Brüder Donny und Jimmy sowie ihre Schwester Marie zu der Band.

1971 erreichten die Osmonds den Höhepunkt ihres Ruhms. Ihr Song “One Bad Apple” hielt sich fünf Wochen auf Platz eins der Billboard-100-Hitparade. Kurz darauf ging die Band auseinander. 1974 heiratete Wayne Osmond die frühere Schönheitskönigin Kathlyn White und bekam mit ihr fünf Kinder.

Hirntumor und Schlaganfall

Wayne Osmond litt seit Jahren unter schweren gesundheitlichen Problemen. Wie das Magazin “People” berichtete, wurde 1997 ein Hirntumor bei ihm diagnostiziert. Infolge der Behandlung verlor er demnach sein Hörvermögen fast vollständig. Seit einem Schlaganfall 2012 konnte er nicht mehr Gitarre spielen.

“Mein Bruder Wayne hat viel erlitten”, schrieb sein Bruder Merrill auf Facebook. Dennoch habe er die Fähigkeit besessen, “bedingungslose Liebe für jeden, dem er je begegnet ist, aufzubringen”. Mit seiner Musik habe er außerdem “die Herzen von Millionen von Menschen gewinnen und sie näher zu Gott bringen” können.