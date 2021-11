Sängerin Adele kündigte Auftritte in Las Vegas an

Die britische Sängerin Adele (33) hat eine Konzertreihe in Las Vegas angekündigt. Zwischen Jänner und April 2022 werde sie jeweils an den Wochenenden im Hotel “Ceasars Palace” in der Stadt im US-Bundesstaat Nevada auftreten, teilte die Musikerin am Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Solche Konzertreihen gelten als lukrativer Ritterschlag in der Branche, auch Stars wie Britney Spears und Celine Dion traten bereits in Las Vegas auf.

Adele feiert gerade mit ihrem neuen Album “30” Welterfolge. Zuletzt hatte sie 2015 das Hit-Album “25” herausgebracht, insgesamt verkaufte die Sängerin (“Hello”) weit mehr als 100 Millionen Platten.