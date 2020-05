Sängerin Adele überrascht auf Geburtstagsfoto mit neuem Look

"Thank you for the birthday love."

Die britische Sängerin Adele hat Fans und Kollegen am Mittwoch mit einem neuen Look überrascht. Einen Tag nach ihrem 32. Geburtstag veröffentlichte die mehrfache Grammy-Gewinnerin ein Foto, auf dem sie sich deutlich schlanker präsentierte. “Thank you for the birthday love.”, schrieb Adele bei Instagram. “Ich hoffe, ihr bleibt alle in Sicherheit und bei Verstand in dieser verrückten Zeit.”

Außerdem dankte die Sängerin allen Helfern, die während der Coronakrise ihr Leben riskierten. Viele Fans reagierten beeindruckt, darunter auch US-Model und Moderatorin Chrissy Teigen. Die Instagram-User forderten zudem neue Musik von der Sängerin, die 2015 ihr bisher letztes Album “25” veröffentlicht hatte. Zuletzt hatte sich Adele auch auf Instagram rar gemacht. Ihren letzten Beitrag veröffentlichte sie im vergangenen Dezember.