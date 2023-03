Sängerin Joni Mitchell von US-Kongressbibliothek geehrt

Stars wie Marcus Mumford, Annie Lennox, Cyndi Lauper, Brandi Carlile, James Taylor, Graham Nash, Diana Krall und Herbie Hancock haben gemeinsam mit der US-Kongressbibliothek die kanadische Sängerin Joni Mitchell (79) geehrt. Bei der Verleihung des Gershwin-Preises am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington sangen die Stars verschiedene Lieder der Folk-Ikone.

“Es war so ein Geschenk und so aufregend, all diese Musiker, die ich bewundere, meine Lieder aufführen zu sehen”, sagte Mitchell anschließend. Sie selbst sang dann den Song “Summertime” von Gershwin. Mitchell ist die erste Kanadierin, die mit dem Gershwin-Preis ausgezeichnet wurde. Die Sängerin sei ein “musikalisches Genie”, hatte die Chefin der Kongressbibliothek, Carla Hayden, bereits im Vorfeld gesagt. Zu den Preisträgern der Vorjahre gehören unter anderem Paul McCartney, Billy Joel, Willie Nelson, Stevie Wonder und Carole King.

Mitchell war in den 1970er-Jahren eine der einflussreichsten Singer-Songwriterinnen. Sie gilt auch heute noch bei vielen Experten und Musikerkollegen als wichtigste Folk-Pionierin. Unter anderem schrieb sie mit dem Song “Woodstock” für Crosby, Stills, Nash & Young eine Hymne auf das größte Festival der Hippie-Bewegung. Mitchell gewann mehrere Grammys und wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Nach einer lebensgefährlichen Arterienerweiterung im Gehirn 2015 konnte sie zeitweise weder sprechen noch laufen. Zuletzt hatte sie wieder erste Schritte zurück in Richtung Scheinwerferlicht unternommen.