Sängerin LaFee ist Mutter geworden – “Unfassbares Gefühl”

Sängerin LaFee ist Mutter eines Sohnes geworden. “Jetzt ist es offiziell, wir sind zu dritt”, sagte die 32-Jährige in einer Instagram-Story am Samstagabend. “Der kleine Mann ist jetzt bei uns, wir sind gefühlt komplett und überglücklich.” Es sei eine “sehr, sehr krasse, wahnsinnig tolle und einzigartige Erfahrung”, aber auch anstrengend gewesen, sagte LaFee in ihrem Video auf ihrer “ersten Spazierfahrt” mit ihrem Sohn.

“Unsere Herzen sind mit viel Liebe und Glück erfüllt, dass der kleine Mann in unserer Familie ist.” Es sei “einfach nur ein unfassbares Gefühl, Mama zu sein”. Zu einem ersten Bild mit dem Baby auf ihrem Instagram-Profil schrieb LaFee: “Willkommen zu Hause, mein Leben.” Im Frühjahr hatte die Sängerin aus Stolberg bei Aachen verraten, dass sie und ihr Mann einen Sohn erwarten. Das Paar hatte im August 2022 geheiratet.

LaFee landete 2007 im Alter von 15 Jahren mit ihrer Debütsingle “Virus” einen Hit. Seitdem veröffentlichte sie mehrere Alben, von denen zwei die Spitze der deutschen Charts erreichten. Zwischen 2014 und 2017 war sie als Schauspielerin in der RTL-Serie “Alles was zählt” im TV zu sehen. Nach einer längeren Pause feierte LaFee 2021 nach mehrjähriger Pause ihr Comeback als Sängerin.