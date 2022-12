Samantha Fox fiel wegen Paparazzi durch Führerschein-Prüfung

Die 80er-Jahre-Ikone Samantha Fox ist nach eigenen Angaben als junge Frau so übel von Pressefotografen verfolgt worden, dass sie drei Mal bei der Führerschein-Prüfung durchgefallen ist. “Das war sehr schwierig”, sagte die 56-jährige Popsängerin (“Touch Me”), “Paparazzi verfolgten mich auf Schritt und Tritt, lauerten vor meinem Haus, mieteten sich Boote und Helikopter, nur um Bilder zu machen.”

Die vielen Fotografen hätten sie so nervös gemacht, dass sie drei Mal die Führerschein-Prüfung nicht bestanden habe. Die Lenkerberechtigung habe sie erst erworben, “als ich sie inkognito in einem abgelegenen Ort in Wales machte”.