Sascha Hehn als Ölprinz bei Karl-May-Spielen

Für das neue Abenteuer “Der Ölprinz” holen die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg die TV-Schauspieler Sascha Hehn (65) und Katy Karrenbauer (57) in ihr Team. Hehn verkörpert den gewissenlosen Geschäftemacher Grinley, der im Wilden Westen als Ölprinz ebenso berühmt wie berüchtigt ist. Katy Karrenbauer wird als resolute Rosalie Ebersbach einen deutschen Siedlertreck anführen.

Übernehmen damit nach Angaben eines Sprechers zwei Schlüsselrollen in der diesjährigen Inszenierung. “Mit der Verpflichtung dieser beiden Gaststars sind wir sehr glücklich”, sagte die Geschäftsführerin Ute Thienel am Freitag. Premiere hat die Inszenierung am 27. Juni im Bad Segeberger Freilichttheater.