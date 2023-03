Schauspieler Aaron Hilmer arbeitet als Küchenhilfe

Der Schauspieler Aaron Hilmer arbeitet nebenbei als Küchenhilfe in einem Hamburger Restaurant. “Mein Bruder arbeitet da als Koch, und wenn jemand aus dem Team im Urlaub ist, helfe ich aus, wenn ich Zeit habe”, sagte der 23-Jährige der “Zeit” laut Vorabmeldung vom Mittwoch. In der Küche lerne er etwas, sagte Hilmer, der in dem mehrfach oscarprämierten Film “Im Westen nichts Neues” des deutschen Regisseurs Edward Berger mitspielte.

Er ist der Sohn des Malers Palu Pollock, der im Jänner starb. “Nach dem Tod meines Vaters fingen meine Geschwister und ich an, seine Bilder zu katalogisieren und seine Webseite auszubauen”, sagte Hilmer. Seitdem hätten er und seine fünf Geschwister fünf Ausstellungen initiiert.