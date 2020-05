Schauspieler Björnsson bricht Weltrekord im Kreuzheben

Der isländische Strongman und Schauspieler Hafthor Björnsson (“Game of Thrones”) hat den Weltrekord im Kreuzheben gebrochen. Der 31-Jährige hob 501 Kilogramm und damit ein Kilogramm mehr als der Rekordhalter Eddie Hall im Jahr 2016, berichtete der US-Sportsender ESPN am Samstag.

“Mir fehlen die Worte. Was für ein toller Tag, an den ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde”, schrieb Björnsson nach seinem Rekord auf Instagram. Er ist vor allem durch die Serie “Game of Thrones” bekannt. Darin spielt der massige Isländer die Rolle des Gregor Clegane, genannt “Der Berg”.