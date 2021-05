Schauspielerin Emma Watson meldet sich auf Twitter zurück

Nach fast neunmonatiger Twitter-Pause hat sich die britische Schauspielerin Emma Watson (31) zurückgemeldet und von ihren Pandemie-Erfahrungen berichtet. Sie verbringe diese Zeit in aller Ruhe damit, sich um ihre Liebsten zu kümmern, am Backen von Sauerteig-Brot zu scheitern und sich an die Regeln und Einschränkungen zu halten, schrieb Watson am Dienstag bei dem Kurznachrichtendienst.

Wenn es bedeutende Neuigkeiten in ihrem Leben gebe, werde sie diese ihren Fans mitteilen. Wegen der langen Twitter-Pause hatten zuvor zahlreiche Gerüchte unter anderem über ein Karriere-Ende der “Harry Potter”-Schauspielerin kursiert.