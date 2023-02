Schauspielerin Keke Palmer brachte Buben zur Welt

US-Schauspielerin und Sängerin Keke Palmer (“Nope”, “Hustlers”) ist Mutter geworden. “Willkommen in der Welt, Baby Leo”, schrieb die 29-Jährige am Montag auf Instagram – und gab auch den vollständigen Namen bekannt: Leodis Andrellton Jackson. Ihr Freund, Darius Jackson, postete Fotos des Säuglings mit dem Hinweis, der Bub sei am 25. Februar geboren worden. Die Eltern stellten auch ein kurzes Video ins Netz, auf dem sie singend mit dem Baby im Auto vom Krankenhaus wegfahren.

Bekanntgegeben hatte Palmer ihre Schwangerschaft Anfang Dezember in der Sendung “Saturday Night Live”, die sie auch moderierte. Zu Beginn der Sendung öffnete Palmer ihren Mantel und zeigte dem Publikum ihren Babybauch. Viele Fans hätten es ja schon vermutet, sagte sie damals. “Ich muss sagen, es ist schlimm, wenn Leute im Internet Gerüchte über dich verbreiten, aber es ist noch schlimmer, wenn sie stimmen. Ich habe so sehr versucht, es geheim zu halten, weil ich so viel zu tun hatte.” Die Schwangerschaft sei “der größte Segen” und sie sei sehr aufgeregt. “Leute, ich werde Mutter.”