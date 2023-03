Schlagerlegende Georg Oswald alias Mandy von den Bambis verstorben

Die Schlagerlegende Georg Oswald, bekannt als Mandy von den Bambis, ist am Dienstag im 88. Lebensjahr in Wien verstorben. Das gab sein Manager im Auftrag der Familie des Sängers und Komponisten bekannt. Mit dem Song “Melancholie” schaffte Oswald im In- und Ausland in den 60er-Jahren einen Top-Hit, mehr als 100 Coverversionen in zahlreichen Sprachen sollen über die Dekaden entstanden sein.

Oswald hatte die Bambis mit seinem bayerischen Landsmann Conny Fuchsberger und den Wiener Musikern Hannes Schlader und Peter Holzer gegründet. Die Gruppe zählt zu den erfolgreichsten und einflussreichsten heimischen Schlagerbands aller Zeiten. Auch mit “Nur ein Bild von dir” und “Sommertraum” landeten Oswald und Co. Hits.

Die Bambis lösten sich 1967 auf und feierten Mitte der 80er ein Comeback. Außerdem übernahmen sie ein Tanzlokal in der Wiener Innenstadt und machten die “Tenne” zur Pilgerstätte für Schlagerfans. Nach der erneuten Trennung setzte Oswald als Mandy von den Bambis seine Karriere solo fort. Im vergangenen Jahr zog sich der Musiker nach einer Erkrankung vom Show-Geschäft zurück.