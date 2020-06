Schlagersänger Stefan Mross heiratet Freundin live im TV

Schlagersänger Stefan Mross (44) und seine Freundin Anna-Carina Woitschack (27) wollen an diesem Samstagabend live im Fernsehen heiraten. In der ARD-Sendung “Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen” (ab 20.15 Uhr) soll eine Standesbeamtin die beiden trauen. Moderiert wird die Sendung von Florian Silbereisen (38), der auch Trauzeuge sein will.

“Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten. Wir wollen unsere Fans an unserem privaten Glück teilhaben lassen”, hatte der Traunsteiner Mross der “Bild”-Zeitung gesagt. Auch den Heiratsantrag hatte schon das TV-Publikum live verfolgen können: Beim “Adventsfest der 100.000 Lichter” Ende November hielt Mross nach einem gemeinsamen Duett um Woitschacks Hand an. Die 27-Jährige antwortete mit Tränen im Gesicht: “Ja, ja, will ich!”, bevor sich die beiden in die Arme fielen. Ende Mai erschien das Album “Stark wie Zwei”, das Mross mit seiner Verlobten aufgenommen hat.

Die “Schlagerlovestory” wird als großes Wiedersehen der Künstler gefeiert, weil zahlreiche Schlagershows in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden waren. Die Sendung kommt live aus Leipzig, aber ohne Publikum. Erwartet werden Schlagergrößen wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Ben Zucker, DJ Ötzi, Marianne Rosenberg, Semino Rossi und Thomas Anders.