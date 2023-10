Schlagerstar Howard Carpendale hört auch gerne Heavy Metal

Schlagersänger Howard Carpendale hört auch gerne mal andere Musikrichtungen. “Ich schätze auch klassische Musik und ich liebe Heavy Metal”, sagte der 77-Jährige der “Augsburger Allgemeinen”. “Ich bin in Südafrika ohne Fernsehen aufgewachsen. Also habe ich damals viel Radio gehört und da wirklich jede Art von Musik”, erklärte er. Erst als Erwachsener in London habe er erstmals ein Fernsehgerät besessen.

Carpendale, der mit Hits wie “Ti amo” oder “Hello Again” bekannt wurde, hat gerade sein neues Album “Let’s do it again” veröffentlicht. Musikalisch bleibt der Sänger dem Schlager treu, auch wenn er dieses Genre für nicht mehr allzu erfolgreich hält. “Neue Stücke verkaufen sich nicht so gut. In den Charts sind nur wenige Schlagertitel”, sagte Carpendale. Allerdings habe Helene Fischer der Branche gut getan und die Schlagermusik wieder nach vorne gebracht.