Schöneberger: “Wenn ich schon mal ausgehe, dann richtig”

“Verstehen Sie Spaß?”-Moderatorin Barbara Schöneberger liebt Restaurants. “Vor allem dann, wenn da ordentlich was geboten ist”, sagte sie der dpa vor der neuen Ausgabe der TV-Show am Samstag. “Wenn ich schon mal ausgehe, dann richtig. Und dann ziehe ich mir auch ein gescheites Kleid an und möchte sehen und gesehen werden.” Dennoch werde sie auch dann nicht von Fans belagert. “Ich gehe sogar selber einkaufen und in die Reinigung und zur Tankstelle”, ergänzte die 49-Jährige.

Für die neue Sendung war Schöneberger als Veronika Freifrau von Knigge-Landhorst im Einsatz und strapazierte die Nerven von Gästen in einem Café. Sie selbst legt nach eigenen Worten “extrem viel” Wert auf Etikette. “Das verliert – glaube ich – nie an Aktualität.”