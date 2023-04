Schuldbekenntnis nach Tod von “The Wire”-Darsteller Williams

Etwa eineinhalb Jahre nach dem Drogentod von “The Wire”-Darsteller Michael K. Williams hat sich ein Dealer schuldig bekannt, dem 54-jährigen das zu einer tödlichen Überdosis führende Drogen-Gemisch verkauft zu haben. Irvin Cartagena habe angegeben, dem Schauspieler “am helllichten Tag in New York City” das mit Fentanyl versetzte Heroin verkauft zu haben, sagte ein US-Bezirksstaatsanwalt am Mittwoch. Williams war im September 2021 an einer Überdosis gestorben.

Der Dealer muss nach einer Verständigung mit der Staatsanwaltschaft mit einer Mindesthaftstrafe von fünf Jahren rechnen – möglich sind aber bis zu 40 Jahre im Gefängnis. In der von Cartagena unterzeichneten Verständigung wird festgesetzt, dass das von ihm verkaufte Gemisch den Tod des Schauspielers verursacht habe. Im Februar waren insgesamt vier Männer festgenommen und beschuldigt worden, das gestreckte Heroin in Umlauf gebracht zu haben. Sie hätten die Drogen laut Staatsanwaltschaft sogar noch Monate nach dem Tod des “The Wire”-Darstellers in Wohngebieten in Manhattan und Brooklyn angeboten. Cartagena war in Puerto Rico festgesetzt worden.

Williams, einer der Stars der HBO-Erfolgsserie “The Wire”, war im September 2021 tot in seiner Wohnung in New York gefunden worden. Als Todesursache gab die New Yorker Gerichtsmedizin eine “akute Vergiftung durch das Zusammenwirken von Fentanyl, P-Fluorofentanyl, Heroin und Kokain” an. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das etwa 50-mal stärker als Heroin wirkt. Die US-Antidrogenbehörde DEA bezeichnete Fentanyl als “tödlichste Drogengefahr für dieses Land”.

Durch seine Rolle als schwuler Raubmörder Omar Little war Williams international bekannt geworden. Die fünf Staffeln der Serie über die Rivalitäten von Drogendealer-Banden in der US-Stadt Baltimore liefen von 2002 bis 2008. Der Schauspieler hatte in Interviews immer wieder offen über seine Drogensucht gesprochen und erzählt, dass er einen Großteil seiner Einnahmen aus der Serie für Rauschgift ausgegeben hatte.