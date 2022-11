Schumachers Ferrari von 2003 für 13,1 Mio. Euro versteigert

Michael Schumachers Titel-Ferrari von 2003 ist für 13 Millionen Schweizer Franken (13,1 Millionen Euro) versteigert worden. Laut dem Auktionshaus Sotheby’s, das den F2003-GA am Mittwoch in Genf verkaufte, ist das der höchste jemals erzielte Hammerpreis für einen modernen Formel-1-Rennwagen. Schumacher hatte mit dem Chassis 229 in der Saison 2003 fünf Rennen gewonnen und sich den sechsten seiner sieben Weltmeistertitel geholt.

Der Wagen hatte im Vergleich zum Vorgängermodell einen längeren Radstand und einen Motor mit verbesserter Gewichtsverteilung. Hersteller Ferrari gewann damit den fünften Konstrukteurs-Weltmeistertitel in Serie. Der Rennwagen wurde dieses Jahr von dem italienischen Autobauer überholt. “Er ist fahrbereit, falls sie sich trauen und falls sie reinpassen”, sagte ein Auktionator.

Im August war Schumachers Ferrari F300 aus der Saison 1998 für 6,22 Millionen Dollar (6,2 Millionen Euro) von RM Sotheby’s versteigert worden. Das auf Autos spezialisierte Auktionshaus, das im Teilbesitz von Sotheby’s steht, war auch in die Genfer Auktion involviert.