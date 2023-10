Schwarzenegger-Sohn Joseph Baena gibt TV-Debüt auf RTLzwei

Joseph Baena bei einer Filmpräsentation in Los Angeles

Einer der Söhne von Arnold Schwarzenegger gibt sein Debüt im deutschen Fernsehen. Joseph Baena (26) wird als Robin Hood in der Serie “X-Factor: Das Unfassbare” zu sehen sein. Die Folge namens “Ehre unter Dieben” wird am 29. Oktober (20.15 Uhr) auf RTLzwei ausgestrahlt. In jeder Folge von “X-Factor: Das Unfassbare” befassen sich mehrere Kurzgeschichten mit mysteriösen oder schwer vorstellbaren Phänomenen und der Frage, ob diese wahr oder unwahr sind.

Anlässlich des 25. Jubiläums der Serie werden laut RTLzwei in der ersten Folge der sechsten Staffel bekannte Schauspieler aus Hollywood auftreten. Daher werde Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena neben Danny Trejo (“Machete”, “From Dusk Till Dawn”) und Manu Bennett (“Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere”) zu sehen sein.