Schweinsteiger mietete für Antrag an Ivanović Park in London

Ex-Fußballstar Bastian Schweinsteiger hat nach eigenen Angaben damals für seinen Heiratsantrag an Ex-Tennisstar Ana Ivanović einen kleinen Park in London gemietet. “Da gibt es ja so kleine Parks, die sind ja eigentlich immer geschlossen”, sagte Schweinsteiger (39), der die heute 36-jährige Ivanović 2016 geheiratet hat, im Fußball-Podcast “Phrasenmäher” der “Bild”-Zeitung. Einen dieser Parks habe er “heimlich gemietet für eine Stunde”.

Die Anmerkung des Moderators, dass das der Park aus der Kult-Romanze “Notting Hill” war, bestätigte Schweinsteiger. Seiner heutigen Ehefrau gegenüber hatte der Fußballweltmeister von 2014 das Betreten des Parks als glücklichen Zufall inszeniert: “Ich wusste natürlich, dass Ana extrem neugierig ist und da war das Törchen offen, und ich habe ihr gesagt: “Komm, da gehen wir jetzt rein!””, schilderte er. “Und natürlich sind wir da reinspaziert – und dann habe ich sie gefragt.” Sein Antrag sei für Ivanović “sehr überraschend” gewesen.

Davor war der Sportler eigenen Worten zufolge in Ivanovićs Heimatstadt Belgrad geflogen, um bei Ivanovićs Vater um ihre Hand anzuhalten. Dabei habe er mit seinem davor geübten Serbisch bei der Familie “ein paar Punkte machen” können, so Schweinsteiger. Die beiden Sportler hatten im Mai dieses Jahres die Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes bekannt gegeben.