Scorsese unterstützt Kampagne zur Rettung von Kinos in Rom

Von: apa

In Italien hat eine Kampagne zur Rettung der Kinos in Rom begonnen. Viele von ihnen laufen Gefahr, in Shops, oder Supermärkte umgewandelt zu werden. Zahlreiche bekannte Regisseure und Schauspieler haben inzwischen einen von Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und Jane Campion initiierten Appell unterzeichnet, in dem der italienische Präsident Sergio Mattarella aufgefordert wird, zu verhindern, dass die in Rom stillgelegten Kinosäle in Einkaufszentren umgewandelt werden.

Schon bevor Streaming-Dienste populär wurden, sank die Zahl der Kinogänger in Rom beständig. Mehr als 45 Kinohäuser mussten in Italiens Hauptstadt in den letzten Jahren schließen. Viele Künstler und Intellektuelle haben inzwischen eine Kampagne für den Erhalt der traditionsreichen Kinos im Zentrum der Stadt begonnen. Sie riefen dabei ihre Kollegen in den USA auf, die Petition an Mattarella zu unterzeichnen.

Bisher wurde der Brief unter anderem von Fanny Ardant, Pedro Costa, Mark Cousins, Willem Dafoe, James Franco, John Landis, Radu Mihaileanu, Mark Ruffalo, Paul Schrader, Damien Chazelle, John Turturro, Thomas Vinterberg und Debra Winger unterschrieben. Scorsese, der italienische Wurzeln hat, lädt “Kollegen aus aller Welt, Festivalleiter und alle Kulturschaffenden ein, diesen Brief zu unterzeichnen”. “Es ist unsere Pflicht, diese verlassenen Kinos in Kulturtempel zu verwandeln, in Orte, die in der Lage sind, die Seelen heutiger und künftiger Generationen zu nähren”, schloss Scorsese.