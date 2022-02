Sean Penn will die Wahrheit über die Invasion zeigen

Der Schauspieler dreht derzeit in Kiew eine Dokumentation

Oscar-Preisträger Sean Penn (61, “Mystic River”) hat den russischen Angriff auf die Ukraine als einen “brutalen Fehler” bezeichnet, der Menschenleben gekostet und Herzen gebrochen habe. “Wenn er nicht einlenkt, wird Herr Putin meiner Meinung nach einen schrecklichen Fehler für die gesamte Menschheit begangen haben”, schrieb Penn in einem Statement. Penn arbeitet aktuell in Kiew an einer Dokumentation über den Ukraine-Krieg.

Das ukrainische Präsidialamt hatte auf Facebook mitgeteilt, dass er die Ereignisse in der Ukraine aufzeichnen wolle, um “der Welt die Wahrheit über Russlands Invasion” zu zeigen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte auf Instagram ein Video geteilt, in dem er sich mit Penn unterhält.

Penn erklärte in dem Statement weiter: “Präsident Selenskyj und das ukrainische Volk sind zu historischen Symbolen für Mut und Prinzipien geworden.” Die Ukraine sei die Speerspitze des demokratischen Ideals der Träume und Hoffnungen. “Wenn wir es zulassen, dass sie alleine kämpft, ist unsere Seele als Amerika verloren.”