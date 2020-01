Selena Gomez: “Bin sehr glücklich, am Leben zu sein”

Selena Gomez weiß seit 2013, dass sie an Lupus leidet

Sängerin Selena Gomez (27, “It Ain’t Me”) hat in einem Interview über Komplikationen nach einer Operation im Jahr 2017 gesprochen. “Ich bin sehr glücklich, am Leben zu sein”, sagte sie. Die Operation sei für zwei Stunden angesetzt gewesen. Wegen Komplikationen habe sie aber weitere sieben Stunden gedauert, sagte sie dem “Wall Street Journal” am Mittwoch (Ortszeit).

“Lupus ist eine große Sache, die mir passiert ist und das Erschreckendste war, man hätte wirklich sterben können”, sagte sie. Seit 2013 ist Gomez mit der Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. 2017 musste sich die Sängerin deswegen einer Nierentransplantation unterziehen.

Gomez hat in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Krankheit auch in den Sozialen Medien gesprochen. Sie hat ihre Fans daran teilnehmen lassen, da sie auch ihre Touren wegen der Krankheit unterbrechen musste.

Diese Woche kommt ihr neues und drittes Album “Rare” raus. Darin verarbeitet sie auch die Trennung von Sänger Justin Bieber, mit dem sie zwischen 2011 und 2018 in einer On-Off-Beziehung war.