“Sex and the City”-Nachfolger bekommt zweite Staffel

Es geht weiter für den Nachfolger von “Sex and the City”: Die Serie “And Just Like That…” rund um Carrie, Miranda und Charlotte bekommt eine zweite Staffel. Das kündigte HBO Max mit einem kurzen Video auf dem Instagram-Kanal der Serie an. Sarah Jessica Parker bedankte sich mit einem Post bei den Zuschauern. “Schlicht und einfach. Ihr seid unser Herzschlag”, schrieb die 56-Jährige, die in der Serie die Rolle der Carrie Bradshaw spielt. “Wir lieben euch so sehr.”

Von: APA/dpa