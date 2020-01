Silvia Schneider und Beatrice Egli in Promi-Kochshow dabei

Silvia Schneider und Beatrice Egli nehmen dieses Jahr an der Kochshow “MasterChef Celebrity” auf Sky teil. Die beiden stellen sich in einer Runde von Prominenten genauso an den Herd wie Schauspieler Hardy Krüger Junior sowie die Geschwister Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht. Drehstart ist am 20. Jänner. Die Ausstrahlung sei für den kommenden Herbst geplant, berichtete eine Sky-Sprecherin.

Schneider arbeitet als Moderatorin und TV-Produzentin: “Schon meine Oma hat mit mir gekocht und mir zahlreiche nützliche Tricks und Kniffe verraten. Ich bin also bestens vorbereitet.” Die 37-Jährige war mehr als fünf Jahre mit dem Volksmusiker Andreas Gabalier (“Amoi seg’ ma uns wieder”) zusammen.

Die Schweizerin Egli (31, “Mein Herz”) gewann 2012 die RTL-Castingshow “Deutschland sucht den Superstar” – der Start einer erfolgreichen Schlagerkarriere: “Ich koche selten nach Rezepten, sondern bin kreativ und probiere vieles aus. Deswegen klappt beim Backen auch manches nicht so gut”, sagte sie.

“MasterChef Celebrity” ist ein Ableger der international erfolgreichen Koch-Castingshow “MasterChef”. In der Jury der Promi-Show sitzen Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl.