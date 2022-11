Sisi Top: Der nächste Monarchinnenfilm folgt 2023

Sisi Top: Der momentane Boom an Filmen und Serien über die einstige Habsburger-Kaiserin reißt nicht ab. Marie Kreutzer feiert mit “Corsage” gerade international Erfolge, RTL hat die Serie “Sisi” im Angebot, das Netflix-Pendant “Die Kaiserin” erhält bereits eine 2. Staffel, und nun steht auch fest, wie der Titel des nächsten Kinofilms mit kaiserlichem Hintergrund lautet. “Sisi & Ich” betitelt Regisseurin Frauke Finsterwalder ihr Werk mit Susanne Wolff als Monarchin.

Voraussichtlich im März 2023 – passend zum 125. Todesjahr – soll “Sisi & Ich” ins Kino kommen, wobei neben Wolf auch Sandra Hüller (“Toni Erdmann”) als Hofdame Irma und Georg Friedrich zu sehen sind. “Sisi & Ich” beginne als Satire und ende “in den tiefen Abgründen der menschlichen Seele”, hieß es nun. Irma verliebt sich in einer Art adligen Kommune in Griechenland – fernab von Wien und Kaiser Franz Joseph – in die reife, charismatische und ihre Freiheit auslebende Kaiserin Elisabeth. Das Drehbuch verfasste Finsterwalder erneut zusammen mit ihrem Mann, dem Erfolgsschriftsteller Christian Kracht (“Imperium”).