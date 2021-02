“Sound of Music”-Star Christopher Plummer gestorben

Plummer bei einem Auftritt in Kanada im September 2019

Der kanadische Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren gestorben, berichtete “Deadline Hollywood”. Plummer spielte 1965 neben Julie Andrew im Hollywood-Film “The Sound of Music” die Rolle des Kapitän von Trapp. Für die Rolle des homosexuellen Hal in dem Film “Beginners” bekam er 2012 im Alter von 82 Jahren den Oscar als bester Nebendarsteller. Er ist damit der älteste Gewinner in dieser Kategorie.

Plummer starb friedlich in seinem Haus in Connecticut an der Seite seiner Frau Elaine Taylor.