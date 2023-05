Spannender Trailer für “Oppenheimer” von Christopher Nolan

Regisseur Christopher Nolan (52, “The Dark Knight”) hat am Montag einen dreiminütigen Trailer für seinen neuen Film “Oppenheimer” veröffentlicht. Er zeigt den Bau eines geheimen Labors, den Countdown zur Zündung einer Bombe, riesige Feuerbälle und die Konflikte zwischen den Drahtziehern des Manhattan-Projekts in Los Alamos. Sie befänden sich in einem Wettlauf mit den Nazis, warnt die Hauptfigur, der Physiker J. Robert Oppenheimer (gespielt von Cillian Murphy), in einer Szene.

Das Biopic über den “Vater der Atombombe” spielt während des Zweiten Weltkriegs, als Oppenheimer (1904-1967) maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe arbeitete. Der Amerikaner deutsch-jüdischer Abstammung leitete das streng geheime Projekt im US-Staat New Mexico. Neben dem Iren Murphy sind in dem starbesetzten Drama unter anderem Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Kenneth Branagh und Florence Pugh zu sehen.

Nolan, der zuletzt 2020 den Science-Fiction-Film “Tenet” ins Kino brachte, schrieb das Drehbuch nach der Biographie “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”. Das Buch von Kai Bird und Martin J. Sherwin gewann 2006 einen Pulitzer-Preis.

Nach dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 war Oppenheimer erschüttert von der Zerstörungskraft der Bombe, engagierte sich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen und wurde in den USA Opfer einer antikommunistischen Hetzjagd.

Der Historien-Thriller “Oppenheimer” kommt am 21. Juli 2023 in die US-Kinos. Hierzulande ist der Kinostart für den 20. Juli 2023 geplant.