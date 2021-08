“Spencer”-Trailer mit Kristen Stewart als Prinzessin Diana

“Twilight”-Star Kristen Stewart (31) tritt im ersten Trailer für den Film “Spencer” souverän als Prinzessin Diana auf. Die US-Produktionsfirma Neon stellte das einminütige Video am Donnerstag (Ortszeit) ins Netz. Das Drama unter der Regie des Chilenen Pablo Larraín (“Jackie”) spielt Weihnachten 1991 auf dem königlichen Landsitz Sandringham, als die Ehe von Diana und Prince Charles (Jack Farthing) schwer zerrüttet ist.

Der Trailer für “Spencer”, benannt nach dem Mädchennamen von Diana, zeigt die Vorbereitungen für ein pompöses Essen, die Royals in eleganter Kleidung und das Blitzlichtgewitter von Fotografen. Stewart spielt Diana täuschend echt, perfekt gekleidet, aber zusehends verzweifelt und isoliert. “Spencer” sei eine Vorstellung von dem, was sich in diesen schicksalhaften Tagen abgespielt haben könnte, schreibt Neon zu dem Trailer.

Diana soll damals den Beschluss gefasst haben, sich von Charles zu trennen. Das Paar hatte 1981 in einer Märchenhochzeit geheiratet, sie wurden Eltern von William und Harry. Nach einem langen Rosenkrieg wurde die Scheidung am 28. August 1996, also vor 25 Jahren, amtlich. Im August 1997 starb Diana bei einem Autounfall in Paris.

“Spencer”, nach einem Drehbuch von Steven Knight (“Verschwörung”), soll im November in die Kinos kommen. Der Film entstand an Drehorten in Großbritannien und Deutschland. Unter anderem wurde im Schloss Marquardt in Potsdam gedreht.