Sportfreunde Stiller und Wanda beim 4Gamechangers-Festival

Beim 4Gamechangers-Festival Mitte Mai in der Wiener Marx Halle wird nicht nur über Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Female Power oder Entrepreneurship diskutiert, auch der Musik wird Platz eingeräumt. Für heuer haben die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe und der ORF die Sportfreunde Stiller, Wanda und Mathea als Headliner gewonnen. Auch Österreichs ESC-Starterinnen Teya & Salena, Eli Preiss und Camo & Krooked werden auf der Bühne zu sehen sein.

Die Wiener Erfolgsband Wanda wird den “4Pioneers Day” am 15. Mai beschließen. Zuvor kann sich das 4Gamechangers-Publikum einen Eindruck von Teya & Salena verschaffen, die wenige Tage zuvor beim 67. Eurovision Song Contest in Liverpool mit ihrem Song “Who The Hell Is Edgar?” ihr Bestes geben, möglichst viele Punkte für Österreich einzuheimsen. Mit von der Partie am Eröffnungstag sind auch Arai und Lahra.

Am Ende des “4Future Day” (16. Mai) tritt Sängerin Mathea mit ihrer Mischung aus melancholischen Tönen und tanzbaren Sounds auf. Auch Christl, der Kölner Rapper Conny und Andrea finden sich in der Wiener Marx Halle ein. Letztere tritt bei der neuen Staffel “The Voice Kids” auf und überzeugte die Coaches mit ihrem Gesangstalent.

Zum Abschluss des Digitalfestivals werden Sportfreunde Stiller ihren Gitarren-Pop darbieten. Sie spielen am “4Gamechangers Day” (17. Mai). Damit befinden sie sich in Gesellschaft von Camo & Krooked, Eli Preiss und Mola.

Abseits der Musik haben bereits die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney oder auch die Friedensnobelpreisträgerinnen Jody Williams und Nadia Murad ihr Kommen zugesagt. Ohne Ticket hat man auf Puls 24, in der Streamingapp Zappn und im ORF Gelegenheit, das Festivalgeschehen zu verfolgen.

(S E R V I C E – https://4gamechangers.io/)