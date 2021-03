“Starmania 21”: 541.000 Zuseher verfolgten Voting

Die vierte und letzte Qualifikationsshow von “Starmania 21” in ORF 1 haben sich am Freitagabend durchschnittlich 521.000 Zuseher angesehen. Das abschließende Voting verfolgten im Schnitt 541.000 Personen, was einem Marktanteil von 20 Prozent entsprach, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Beim jungen Publikum im Alter von zwölf bis 29 Jahren lag der Marktanteil bei der Entscheidung bei 32 Prozent.

Die Auftaktshow vor drei Wochen lockte durchschnittlich 800.000 Zuseher vor den Bildschirm. In den nächsten beiden Wochen folgen zwei Semifinalshows. Dabei treten die verbliebenen 32 Kandidaten und Kandidatinnen an und matchen sich um 16 Plätze für die Finalshows.

(S E R V I C E – https://starmania.orf.at)