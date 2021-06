“Starmania 21”-Gewinnerin Anna Buchegger veröffentlicht Song

“Starmania 21”-Siegerin Anna Buchegger veröffentlicht fünf Wochen nach ihrem Triumph bei der ORF-Castingshow ihren Siegertitel “Ease”. Die Salzburger Musikerin habe sich seit dem Ende der Sendung in einem Kellerstudio “verschanzt”, um das Lied auszuproduzieren, teilte der ORF am Freitag mit. Zudem arbeite Buchegger bereits an weiteren Stücken.

“Der Song ist zu einer Zeit entstanden, als ich begonnen hab, mich für die politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse zu interessieren”, wird die 22-jährige Kunststudentin über ihr Lied zitiert. “Ich freue mich, dass ich meine Message durch ‘Starmania’ schon einem großen Publikum weitergeben konnte.” Auch von einer weiteren Finalistin gibt es bald mehr zu hören, veröffentlicht doch Vanessa Dulhofer am 25. Juni ihren Song “Deine Richtung”. Beide sind auch Teil der “Starmania 21”-Tour, die am 31. Juli in Linz startet.