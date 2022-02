Stars wie Dolly Parton für Ruhmeshalle des Rocks nominiert

Musik-Stars wie Dolly Parton, Beck und Eminem sind heuer für die Aufnahme in die “Rock & Roll Hall of Fame” nominiert worden. Außerdem seien Pat Benatar, Kate Bush, Fela Kuti, Lionel Richie, Carly Simon, Dionne Warwick, das Pop-Duo Eurythmics sowie die Bands Devo, Duran Duran, Judas Priest, MC5, New York Dolls, Rage Against The Machine und A Tribe Called Quest unter den Nominierten, teilte die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Bedingung für die Aufnahme in die Ruhmeshalle ist, dass das erste Album mindestens 25 Jahre zurückliegen muss. Sieben der 17 Nominierten, darunter Beck und Eminem, stehen zum ersten Mal auf der Liste. Mehr als tausend Künstler und Musik-Experten stimmen nun ab. Auch die Stimmen von Fans fließen in das Votum mit ein, welche Kandidaten letztlich einen Ehrenplatz in dem Museum bekommen. Die Entscheidung soll im Mai verkündet werden und die feierliche Einführung der Gewinner dann im Herbst stattfinden.

Im vorigen Jahr hatten es Musik-Stars wie Tina Turner, Carole King, Jay-Z und die Foo Fighters in die Ruhmeshalle des Rock & Roll geschafft. Die Düsseldorfer Elektronikband Kraftwerk wurde mit dem Sonderpreis “Early Influence Award” ausgezeichnet.