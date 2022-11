Steakhaus-Erbin immer noch von eigenen Kindern getrennt

Die Entführung der eigenen Kinder ist wohl das Schlimmste, was einer Mutter zustoßen kann. Genau diese Hölle durchlebt Steakhaus-Erbin Christina Block (49) gerade am eigenen Leib. Sie beschuldigt ihren Ex-Mann Stephan Hensel (48) der Kindesentziehung. Zwei der vier gemeinsamen Kinder, Sohn Theo (8) und Tochter Klara (12), soll er in Dänemark festhalten. Die Freundin von Fernsehmoderator und Sportjournalist Gerhard Delling (63) hatte alle ihre Hoffnungen auf einen Gerichtstermin gesetzt. Doch auch dieser führte zu keinem Ergebnis.

Nach einer Traumhochzeit im Jahr 2005 ließen sich Stephan Hensel und Christina Block im Jahr 2018 offiziell scheiden. Die beiden teilen sich seitdem zwar das Sorgerecht, das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt allerdings bei der Mutter.

Als ihr Ex-Mann die Kinder Theo und Klara nach den Ferien auf Sylt im August 2021 nicht wieder zurück nach Deutschland brachte, erstattete Tochter des Block-House-Gründers vor dem Amtsgericht Hamburg Anzeige – bisher allerdings ohne Erfolg. Offenbar erkennen die dänischen Behörden zwar die in Deutschland geltenden Regeln zu Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmung an, vollstrecken das Urteil aber nicht.

Die letzte Hoffnung von Christina Block war ein Anhörungstermin am 22. November, zu dem die Familienrichterin Theo und Klara geladen hatte. Doch der Vater tauchte nicht auf, um die Kinder ins Gericht zu bringen, berichtet bunte.de.

Nach 14 Monaten der Trennung von ihren beiden jüngsten Kindern hatte die Steakhaus-Erbin all ihre Hoffnung auf den Anhörungstermin gelegt, der nun laut “Bild”-Informationen nach 15 Minuten vertagt wurde.

Nur Christina Block selbst und ihr Bruder Philipp (42) erschienen zum Gerichtstermin. Nachdem ihr klar wurde, dass sie ihre Kinder nicht wiedersehen würde, weinte sich die Vierfachmutter in seinen Armen aus.

Laut “Bild” standen die Chancen gut, dass Kinder anschließend in Deutschland hätten bleiben müssen. Doch nun steht die Steakhouse-Erbin mit leeren Händen da. “Das ist für mich so zermürbend. Ich gehe auf dem Zahnfleisch”, erklärt Christina Block laut “Bild”.