Stets wie aus dem Ei gepellt: Max Raabe wird 59

So kennt man den Sänger und sein Palast Orchester

Eigentlich hätte Max Raabe diesen Sonntag seinen 59. Geburtstag auf der Bühne in Leipzig feiern wollen. Doch daraus wird nichts. Das geplante Konzert ist in den Mai 2022 verlegt worden – “auf behördliche Anweisung”, um das Corona-Virus einzudämmen. Auch andere seiner in der Adventzeit geplanten Auftritte müssen erst einmal ausfallen, wie es auf der Website des Sängers heißt. Ab Jänner sollen die bereits 2020 aufgrund der Pandemie verlegten Termine nachgeholt werden.

Geboren am 12. Dezember 1962 im nordrhein-westfälischen Lünen, hat Max Raabe schon als Jugendlicher viel und gern gesungen. In Berlin studierte er Operngesang, 1986 gründete er zusammen mit Kommilitonen das Palast Orchester. Seitdem hat sich der Bariton mit seinem Repertoire aus Schlagern und Chansons im Stil der Comedian Harmonists etabliert. Er wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Sein Live-Album aus der “MTV Unplugged”-Reihe (2019) erreichte – genau wie sein Erfolgsalbum “Für Frauen ist das kein Problem” (2013) – den zweiten Platz der Charts.

Er hat es aus der Nische in den Mainstream geschafft. Immer elegant gekleidet, das blonde Haar streng zurückgekämmt und auf Etikette bedacht, ist Max Raabe aus der aktuellen deutschsprachigen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit dem Programm “Guten Tag, liebes Glück” ist er seit 2020 auf Tour.