Swift dankt Fans mit ursprünglicher “The Lakes”-Version

Swift landete mitten in der Pandeme einen Hit

US-Popstar Taylor Swift (31) hat sich am Jahrestag der Veröffentlichung ihres Hitalbums “Folklore” mit neuer Musik zurückgemeldet – als Dankeschön für ihre Fans. “Um euch zu danken, für alles, was ihr für dieses Album getan habt, möchte ich euch die Original-Version von ‘The Lakes’ geben”, schrieb die Sängerin am Samstag auf Twitter und Instagram.

Vor einem Jahr seien sie gemeinsam aus der “der realen Welt” an einen simpleren Ort “mit hohen Bäumen und salziger Luft” geflüchtet, blickt Swift auf “Folklore” zurück. Das Überraschungsalbum mit 16 Songs und dem Bonus-Track “The Lakes” war mitten im Pandemie-Jahr am 24. Juli 2020 erschienen.

An ihrem achten Studioalbum, mit ruhigen Singer-Songwriter-Stücken, hatte unter anderem das Multitalent Jack Antonoff mitgewirkt. Der Sänger und Songwriter verriet kürzlich im Interview mit der Musikzeitschrift “Billboard”, dass er den ursprünglichen “The Lakes”-Song in einer großen Orchesterfassung produziert hatte, dann aber auf Wunsch von Swift abgeschwächt habe. Das Hit-Album “Folklore” brachte Swift in diesem Jahr den Spitzen-Grammy als “Album des Jahres” ein.