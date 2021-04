Sylvester Stallone bei “Creed III” nicht mehr dabei

Hollywood-Star Sylvester Stallone (74) wird in der Fortsetzung des Boxdramas “Creed II – Rocky”s Legacy” nicht mitspielen. Dies bestätigte der Sprecher des Schauspielers dem Branchenblatt “Hollywood Reporter” am Mittwoch. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. In “Creed – Rocky’s Legacy” (2015) verkörperte Stallone den gealterten Rocky Balboa, der nun als Box-Trainer des jungen Adonis Creed (Michael B. Jordan), Sohn des berühmten Boxers Apollo Creed, im Ring steht.

Regie führte Ryan Coogler. Auch in der Fortsetzung 2018 unter der Regie von Steven Caple Jr. spielte der Leinwandveteran mit. Im März war bekannt geworden, dass “Black Panther”-Star Michael B. Jordan mit der Fortsetzung des Boxdramas sein Regiedebüt geben will. Jordan wird in “Creed III” – wie bereits in den ersten beiden Filmen – auch wieder die Hauptrolle spielen. Der Film soll im November 2022 in die Kinos kommen.