Talente-Show auf Puls 4 mit Eberhartinger und Schönfelder

Puls 4 startet am 12. April mit einem neuen montäglichen Hauptabendformat. In “Show Your Talent” sollen Kandidatinnen und Kandidaten ihre unterschiedlichen Begabungen unter Beweis stellen und sich so die Gunst der Seherschaft und in weiterer Folge den “satten Geldgewinn” sichern. Moderiert wird die Sendung von EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger und Ex-Skistar Rainer Schönfelder, wie der Fernsehsender am Montag bekanntgab.

“Das ist keine Castingshow”, lautet der Zusatztitel des TV-Talentewettstreits. Denn Jury gibt es keine, lediglich die Zuseherinnen und Zuseher würden die Auftritte bewerten, hieß es. Ausgestrahlt wird “Show Your Talent” jeden Montag um 20.15 Uhr. In Aussicht gestellt wurde eine “unterhaltsame Melange aus atemberaubenden Akrobaten, singenden Bodybuildern, nervenaufreibende Kettensägen- und Flaschen-Jongleuren, kreativen Torten-Künstlern oder humorvollen Comedy-Performances”.