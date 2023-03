Tarantino will im Herbst seinen letzten Film drehen

US-Kultregisseur Quentin Tarantino will voraussichtlich im Herbst seinen zehnten Film drehen, der auch der letzte Film seiner Karriere sein soll. “Ich habe das Drehbuch zu dem, was mein letzter Film sein wird, beendet”, sagte der 60-jährige Regisseur von Kult-Filmen wie “Kill Bill” oder “Pulp Fiction” am Mittwoch in Paris. “Ich glaube, wir werden wahrscheinlich im Herbst drehen”, fügte er hinzu.

Tarantino hat schon mehrfach gesagt, dass er sich nach zehn Filmen zur Ruhe setzen wolle – wobei die beiden Teile von “Kill Bill” als ein Film gezählt werden. Der neue Film, der “Der Filmkritiker” heißen soll, wird im Jahr 1977 angesiedelt sein. Tarantino wies aber Gerüchte zurück, dass es in dem Film um die New Yorker Filmkritikerin Pauline Kael gehe. Er betonte, es gehe nicht um einen speziellen Filmkritiker.