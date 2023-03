Taylor Swift feiert Start ihrer US-Tour mit neuer Musik

US-Sängerin Taylor Swift hat ihre US-Stadiontour mit neuer Musik eingeläutet. “Zur Feier der “The Eras Tour” veröffentliche ich heute um Mitternacht vier bisher unveröffentlichte Songs”, schrieb die 33-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) in einer Instagram-Story. Die Tournee startet am Freitag in Glendale, Arizona, anschließend ist Swift bis August unterwegs.

Die vier neuen Lieder tragen die Titel: “Eyes Open (Taylor”s Version)”, “Safe & Sound (Ft. Joy Williams and John Paul White) (Taylor”s Version)”, “If This Was a Movie (Taylor”s Version)” und “All of the Girls You Loved Before.”

Die Sängerin hatte die Tour Anfang November 2022 angekündigt. Die Tournee solle ihre bisherigen zehn Studioalben verbinden, kündigte die Musikerin an. Geplant sei “eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere (in der Vergangenheit und Gegenwart)”. Ob die “Eras Tour” nach Europa kommt, wurde zunächst nicht bekannt. Der große Ansturm auf die Tickets brachte die Server des Konzertkartenanbieters Ticketmasters laut Medienberichten zum Zusammenbruch. Zwischenzeitlich wurde der Verkauf gestoppt. Das Debakel beschäftigte im Januar den US-Kongress.