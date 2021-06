“The Wire” und “M*A*S*H” – Schauspieler Robert Hogan ist tot

Der amerikanische TV-Schauspieler Robert Hogan ist tot. Hogan sei am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Maine an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Das teilte seine Familie in einer Anzeige in der “New York Times” mit, die eine Reihe von Medien zitierten. In seiner etwa 60 Jahre dauernden Karriere spielte Hogan Nebenrollen in rund 100 großen Produktionen wie “M*A*S*H”, “Law & Order” oder der legendären Serie “The Wire”.

Hogan wurde 1933 in New York geboren, war verheiratet und hatte drei Kinder.