Tina Turner, Jay-Z für “Rock & Roll Hall of Fame” nominiert

Musik-Stars wie Tina Turner, Mary J. Blige und Jay-Z sind in diesem Jahr für die Aufnahme in die “Rock & Roll Hall of Fame” nominiert worden. Außerdem seien Kate Bush, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, Todd Rundgren, Dionne Warwick sowie die Bands “Devo”, “Foo Fighters”, “The Go-Go’s”, “Iron Maiden”, “New York Dolls” und “Rage Against The Machine” unter den Nominierten, teilte die “Hall of Fame” in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio in der Nacht auf Donnerstag mit.

Bedingung für die Aufnahme in die Ruhmeshalle ist, dass das erste Album mindestens 25 Jahre zurückliegen muss. Fans können im Internet mit darüber abstimmen, welche Kandidaten letztlich einen Ehrenplatz in dem Museum bekommen. Ihre Stimmen fließen in das Votum von rund tausend Musik-Experten ein. Die Entscheidung soll im Mai verkündet werden und die feierliche Einführung der Gewinner dann im Herbst stattfinden.