Tobias Moretti ist im Guten wie im Schlechten gläubig

Schauspieler Tobias Moretti findet es wichtig, nicht nur in schwierigen Momenten auf Gott und den Glauben zu vertrauen. “Ich bin auch gläubig in schönen Momenten, im Sinne von Dankbarkeit”, zitiert die Kathpress aus einem Interview des Katholiken: “Mir sind Menschen eher suspekt, die immer die großen Atheisten sind, aber bei einem Lebensproblem werden sie dann ‘eso’ oder rennen plötzlich in die Kirchen”, führte Moretti aus.

Von: apa