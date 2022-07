Tocotronic-Sänger erhält Literaturpreis

Bald hat Lowtzow nicht nur die Gitarre, sondern einen Preis in Händen

Der Autor und Sänger der Rockband Tocotronic, Dirk von Lowtzow, wird mit dem Wiesbadner Literaturpreis ausgezeichnet. Sein Werk sei ganz wesentlich von literarischen Bezügen inspiriert, so die Begründung der Jury. Im Strom autobiografischer und autofiktionaler Erzähler habe der 51-Jährige eine eigene erzählerische und stilbildende Kraft entwickelt. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 16. November in der hessischen Landeshauptstadt statt.