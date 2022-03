Tokio Hotel verschiebt “Beyond The World Tour” auf 2023

Die deutsche Band Tokio Hotel (“Durch den Monsun”, “Bad Love”) verschiebt einen Großteil der Shows ihrer geplanten internationalen “Beyond The World Tour” auf nächstes Jahr. Hintergrund sei die aktuelle politische Lage, teilte die FOH Rhein Main Concerts GmbH am Montag mit. Im offiziellen Statement der Band hieß es: “Es fühlt sich einfach nicht richtig an, wie gewohnt weiterzumachen, und das machen wir auch nicht.”

Von: APA/dpa