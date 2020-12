Tom Hanks: Jungstar Helena Zengel kannte mich nicht

Die deutsche Schauspielerin Helena Zengel (12) hat ihren Co-Star Tom Hanks (64) vor dem Dreh zum Hollywood-Film “Neues aus der Welt” nicht gekannt. “Ich denke, sie ist zu jung, um irgendeinen meiner Filme gesehen zu haben”, sagte er in der BBC-Sendung “The Graham Norton Show”. “Ich habe sie ab und zu getestet, aber sie schüttelte den Kopf und meinte ‘das sagt mir nichts’. Als ich sagte ‘Als ich mit Clint Eastwood gearbeitet habe…’, antwortete sie ‘Wer ist Clint Eastwood?'”

Dem Filmportal “Variety” hatte Zengel kürzlich gesagt, sie habe über ihren Co-Star Hanks zunächst nicht viel gewusst. Doch dann habe sie viele seiner Filme angeschaut und ein Aha-Erlebnis gehabt. In “Neues aus der Welt” spielt der zweifache Oscar-Gewinner einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf die verwaiste Johanna (Zengel) trifft, die von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Der Western von Paul Greengrass (“Die Bourne-Verschwörung”) soll eigentlich am 7. Jänner 2021 in die deutschen Kinos kommen.