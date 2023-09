Tom Hanks würde Toiletten putzen für eine Reise zum Mond

Für die Teilnahme an einer Monmission würde Tom Hanks Toiletten putzen

US-Schauspieler Tom Hanks würde für die Teilnahme an einer Mondmission eigenen Angaben nach Dienste versehen, wie Toiletten sauber machen, Wäsche zusammenlegen und die Crew unterhalten. Das sagte der 67-Jährige, der mit dem Satz “Houston, wir haben ein Problem!” als Astronaut Jim Lovell in dem Film “Apollo 13” Kinogeschichte schrieb, der britischen Zeitung “Daily Telegraph” (Mittwoch).

“Wenn es Platz gäbe, wäre ich der Typ, der sauber macht, Witze reißt, Geschichten erzählt und alle bei Laune hält”, sagte Hanks demnach. So hätten die Mitreisenden mehr Zeit für andere Dinge. Er fügte hinzu: “Ich würde wahrscheinlich sofort unterschreiben!”

Hanks bewarb in London eine neue immersive Ausstellung mit dem Titel “The Moonwalkers” zu den Mondmissionen der US-Raumfahrtbehörde NASA, die im Dezember öffnen soll und an deren Konzeption und Umsetzung er beteiligt war. Bei der Schau soll auch die für November 2024 geplante Artemis-2-Mission eine Rolle spielen, bei der erstmals eine Frau und ein nicht weißer Mensch an Bord sein werden.